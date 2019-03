Crash du Boeing 737 d’Ethiopian Airlines: les premiers détails sur la cause du drame dévoilés

Le pilote du Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines qui s’est écrasé dimanche matin quelques minutes après le décollage depuis Addis Abeba a fait part de « difficultés » et a demandé à rentrer sur Addis, a déclaré à la presse le PDG de la compagnie.

« Le pilote a mentionné qu’il avait des difficultés et qu’il voulait rentrer » et « il a eu l’autorisation » de faire demi-tour et de repartir vers Addis Abeba, a déclaré le PDG, Tewolde GebreMariam, lors d’une conférence de presse à Addis Abeba. 32 nationalités différentes à bord de l’avion Des personnes voyageant avec des passeports de 32 nationalités différentes et de l’ONU se trouvaient à bord du vol d’Ethiopian Airlines qui s’est écrasé peu après son décollage dimanche matin d’Addis Abeba à destination de Nairobi avec 157 passagers et membres d’équipage, a indiqué la compagnie. Les Kényans forment le plus gros contingent avec 32 victimes, suivis de Canadiens (18), d’Ethiopiens (9), d’Italiens (8), de Chinois (8) et d’Américains (8). Le vol comptait également sept Français et sept Britanniques, six Egyptiens, cinq Néerlandais et quatre Indiens. Quatre passagers voyageaient avec un passeport onusien. L’appareil avait décollé à 8H38 (06H38 GMT) de l’aéroport international Bole d’Addis Abeba et « perdu le contact » six minutes plus tard, selon la même source. Le Boeing 737-800 MAX qui s’est écrasé est le même type d’avion que celui de la compagnie indonésienne Lion Air qui s’est abîmé en mer en octobre dernier, 13 minutes après avoir décollé de Jakarta, faisant 189 morts. Le dernier accident grave d’un avion de ligne d’Ethiopian Airlines est celui d’un Boeing 737-800 qui avait explosé après avoir décollé du Liban en 2010. Les 83 passagers et les sept membres de l’équipage avaient été tués.