Koungheul : Une course-poursuite se termine par la mort d’une dame

Un malheur ne venant jamais seul, et les habitants de la ville de Koungheul, chef lieu de département situé dans la région de Kaffrine l’ont appris à ses dépens. La bonne dame, la cinquantaine révolue, a en effet été fatalement heurtée par une moto Jakarta, dont le propriétaire cherchait à échapper à des éléments de la brigade de gendarmerie de ladite ville. Les faits, nous indique-t-on, ont eu lieu samedi dernier, juste après la prière du soir. Alors qu’il roulait tranquillement, le conducteur de moto Jakarta a été pris en chasse par des gendarmes à bord de leu véhicule. Le jeune homme envahi par la peur, panique et accélère sa moto .Il voulait sauver sa peau, mais au final. Il a entrainé la mort d’une personne innocente, qui n’avait rien à voir avec cette « chasse à l’homme » entre gendarmes et conducteurs de moto Jakarta, informe les Echos. En effet au détour d’un virage, juste derrière l’hôpital de la ville, le jeune conducteur de moto est tombé sur une femme âgée d’une cinquantaine d’années, qui vaquait tranquillement à ses occupations. Elle sera mortellement fauchée par la moto. C’est ainsi que le propriétaire de la moto a été arrêtée et déferré en attendant de faire face au juge.

Assane SEYE-Senegal7