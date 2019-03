Couplage législatives locales : Un couteau à double tranchant pour Benno

L’idée de dissoudre l’Assemblée nationale et de coupler les législatives aux locales de décembre prochain avait été émise par Me Aïssata Tall Sall dans l’euphorie de la victoire de Macky Sall à la présidentielle.

Si certains pontes de la majorité au pouvoir acquiescent, à l’image du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Aymérou Gningue, Ousmane Tanor Dieng du Ps parle, sans détours, d’un débat prématuré.

En tout cas, le directeur de Cabinet de Moustapha Niasse et responsable de l’Afp, Bouna Mohamed Seck, avertit sur les “quelques risques” d’une telle démarche qui vont mettre en jeu la forte majorité de Benno.

Cela est d’autant plus vrai que, selon Enquête, Idrissa Seck et Ousmane Sonko, arrivés respectivement deuxième et troisième à la présidentielle, pourraient faire une entrée spectaculaire à la Place Soweto.

Il s’y ajoute que l’impitoyable bataille pour la succession de Macky Sall pourrait déjouer tous les plans de la mouvance présidentielle. Surtout que d’énormes enjeux politiques vont, sans doute, graviter autour du perchoir.

Par: Seneweb News – Seneweb.com