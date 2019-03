Certes, Me Madické Niang s’en est tiré perdant aux élections, mais ça n’a pas vraiment été un échec pour sa crédibilité. L’avocat est devenu le chouchou de toute la jeunesse sénégalaise et tout le monde l’adore. Toutes les ravissantes jeunes prunelles se sont rangées de son côté et le soutiennent.

