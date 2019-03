Les laits végétaux, de véritables alternatives au lait de vache ?

Ils sont présentés comme de bonnes options pour ceux qui souhaiteraient diminuer ou supprimer les produits laitiers de leur alimentation. Les « laits » végétaux, comme ils sont couramment appelés par abus de langage, sont des boissons issues de céréales (avoine, riz, châtaigne), du soja, ou de graines oléagineuses (amandes, noisettes).

La Fédération romande des consommateurs (FRC), association suisse de défense des consommateurs, a voulu se pencher sur les qualités nutritionnelles de ces produits de plus en plus consommés. Ses experts ont étudié les taux de calcium, protéines, sucres, oméga 3, acides gras saturés, vitamines D2, B2 et B12 de dix briques de soja, riz et amande de différentes marques. Et il s’avère que les « jus » végétaux étudiés ne présentaient que peu d’intérêt nutritionnel comparativement à un produit laitier. Seule la brique de soja sortait du lot. Toutes ces conclusions ont été publiées dans le magazine FRC Mieux choisir du mois de mars.

DES PRODUITS SIMILAIRES EN APPARENCE, MAIS AUX FAIBLES APPORTS

« Ce sont des boissons blanches, qui font penser que c’est comme du lait. Mais en réalité, si on boit le lait pour avoir une certaine quantité de protéines, ces boissons-là ne peuvent pas régater (concurrencer, ndlr), explique Barbara Pfenniger, spécialiste de l’alimentation à la FRC citée par le site de RTS Info. Nous étions déçus en voyant les résultats d’analyses de certaines de ces boissons. »

La FRC souligne aussi que pour certains lait végétaux, les apports nutritionnels s’approchent de ceux d’une eau simple sucrée. « Les boissons à base de riz ne sont pas enrichies avec autre chose, elles contiennent essentiellement des sucres issus de la fermentation du riz, développe l’experte. Le fabricant ajoute aussi souvent de l’huile pour donner justement l’aspect un peu blanc. Ce qui a frappé dans le résultat des tests, c’est qu’il n’y avait grosso modo que quatre valeurs significatives: glucose, maltose et 2-3 acides aminés. Et c’est tout. »

L’EXCEPTION DU LAIT DE SOJA

Le lait de soja se démarque toutefois. Alors que pour les briques de riz et d’amande, le laboratoire n’a pas pu détecter une quantité mesurable de protéines, les taux et la composition des boissons au soja étaient proches du lait animal, avec 3,3 g/100 ml. Certains produits contenaient même plus de calcium qu’un produit laitier classique.

Rappelons que si en termes d’apports, les laits d’origine végétale ne peuvent remplacer le lait de vache, certains sont bels et bien riches en vitamines, en fibres et en minéraux. Ils ne contiennent pas de cholestérol ni matière grasses animales et sont riches en bonnes graisses (lipides insaturés) qui protègent le système cardiovasculaire. Ils sont aussi très digestes. Pour « acheter une boisson qui en vaille la peine », comme l’écrit la FRC, il faut repérer sur l’étiquetage nutritionnel les teneurs en protéines, en calcium et en vitamine D, et vérifier les ajouts en sucres, additifs et arômes.