Les larmes de Georgina Rodriguez après le triplé de CR7

Ce mardi soir, la Juventus a réussi son incroyable remontée sur l’Atletico Madrid. Défaits 2-0 à l’aller, les Juventini sont parvenus à s’imposer 3-0 au retour. Le tout grâce à un nouvel exploit de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a tout simplement inscrit un triplé face aux hommes de Diego Simeone ! Il a d’abord inscrit un coup de tête déterminant, avant d’en mettre un second, puis de transformer un penalty.

Et si Cristiano Ronaldo avait tout prévu ? En effet, comme nous vous le révélions, il aurait prédit une telle prestation auprès de son entourage selon des informations de Marca. Et c’est peut-être pour cette raison d’ailleurs que, devant la prestation XXL de son compagnon, Georgina Rodriguez a fondu en larmes après le troisième but du quintuple Ballon d’Or. Le fils de CR7, Cristiano Junior, a également laissé exprimer ses émotions.