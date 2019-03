Seydou Diouf, député: « comment se fera le remplacement de Madické Niang ? »

Comme ce sont des députés qui ont été élus sur la proportionnelle, c’est le non élu qui suit immédiatement, qui monte pour le remplacer. La lettre devient caduque, on n’est plus dans le domaine de la demande de déchéance. Ce qui va être traité, ce n’est pas la demande de déchéance, mais la démission qui a été présentée par Madické Niang, qui va nous amener à ne plus faire application des dispositions de l’article 60 de la Constitution, mais constater la démission du député sur la base de la lettre qu’il a adressée au Président de l’Assemblée nationale.

On n’est pas fermé dans un délai. C’est la séance plénière. Il faut, dans un premier temps, que le président de l’Assemblée nationale informe le bureau, à la prochaine séance plénière, il informe l’Assemblée et peut, au cours de la même séance, procéder à l’installation de son remplaçant. »

