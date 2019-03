Accord de paix et de réconciliation en Centrafrique : Réunion de la dernière chance entre le Gouvernement et les groupes armés en présence de Mankeur Ndiaye à Addis Abeba

La Capitale Éthiopienne, Addis Abeba va accueillir ce qui pourrait être appelé la réunion de la dernière chance entre le Gouvernement Centrafricain et les représentants des 14 groupes armés que compte le pays. En effet suite à l’Accord politique de paix et de réconciliation signé le 6 février dernier à Bangui, le nouveau gouvernement dirigé par le PM Firmin Ngrebada a été très fortement contesté par les 14 Groupes Armés signataires de l’Accord. C’est ainsi qu’une réunion a été convoquée par l’Union Africaine pour sauver cet Accord historique obtenu au forceps sous la pression de l’ONU. L’Union africaine et les Nations Unies seront représentées par une délégation conduite par le Chef de la Minusca et Représentant Spécial du Secrétaire général de l’ONU, l’ancien ministre sénégalais des Affaires Étrangère Mankeur Ndiaye. Tout échec de la rencontre d’Addis Ababa pourrait conduire à l’escalade des violences communautaires et à la remise en cause du processus de paix au grand préjudice du peuple centrafricain qui souffre depuis des décennies, nous dit on.