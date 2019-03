Présidentielle 2024 : Le Ps réitère son ancrage dans Benno et se réjouit de la victoire de Macky Sall

Pour le moment, la formation politique fondée par feu Léopold Sédar Senghor maintient le suspense. « Le moment venu, on se fera le devoir d’édifier l’opinion publique sur la base de délibérations issues de ses bases qui fixeront les orientations majeures », a indiqué le porte-parole du PS. Abdoulaye Wilane de faire une précision de taille : « Impossible n’est pas humain. Et, je vous dis que notre parti a sa façon de travailler. Nous montrons que nous sommes en démocratie, la pratiquons et la vivons ». Les socialistes se sont aussi réjouis de la victoire du président de la République Macky Sall. Une réélection pour laquelle leur Secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng, « s’est pleinement investi avec loyauté et dévouement ».

Assane SEYE-Senegal7