Insuffisance rénale : Plus de 3 000 malades traités à Ziguinchor

Le centre d’hémodialyse de Ziguinchor ne désemplit pas. Chaque jour, ce sont de nouveaux patients qui arrivent. Selon la Rts qui donne l’information dans l’édition de son journal de 20 h de ce mardi 19 mars, depuis l’ouverture dudit centre en 2015, ce sont plus de 3 000 cas qui ont été traités. Ce, malgré qu’il ne dispose que d’un seul néphrologue. Et ce dernier reçoit des malades venant des régions de Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et des pays voisins.

Selon ce néphrologue, Dr Yaya Kane, le centre a enregistré 805 nouveaux cas en deux ans dont 618 femmes et 6 enfants.

Ici, même si la dialyse est gratuite, l’insuffisance rénale reste une maladie coûteuse comme dans toutes les autres localités du pays.

La source ajoute que les malades, après avoir magnifié le travail abattu par le spécialiste, ont demandé plus de soutien pour «une indépendance financière».

Par: Seneweb News