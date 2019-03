Révélations: Plus de 15 élèves arrêtés entre 2016 et 2018 pour…

Les autorités policières ont réussi la, prouesse de mettre la main sur une quinzaine d’élèves entre 2016 et 2018, nous apprend le quotidien l’Observateur qui souligne que ces arrestations sont liées au trafic et à la consommation de stupéfiants.

C’est belle moisson pour la police. Les « dix huit » (18) élèves » arrêtés pour trafic et « usage de cannabis » dans les écoles. Selon le journal, « les limiers ont mis la main sur 8 élèves, l’année suivante, en 2017 six vendeurs et fumeurs dont un pour trafic de cocaïne et cinq pour trafic et usage de chanvre indien, et en 2018 seuls quatre ont été arrêtés pour des faits de trafic et usage de cannabis« .

Suffisant aux yeux des autorités policières qui peaufinent une stratégie pour mettre en place un observatoire de lutte contre la présence de la drogue dans les écoles.

Birama THIOR / Senegal7