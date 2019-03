VIDEO – Italie: Révélation sur le Sénégalais qui a tenté de commettre un « carnage » à Milan

Le chauffeur, blessé et transporté dans un hôpital pour des brûlures aux mains, a été interpellé sous les chefs de “prise d’otage, massacre et incendie” avec la circonstance aggravante de “terrorisme”. Le chef de la cellule antiterroriste de Milan a elle aussi été chargée de l’enquête.

Prise d’otages

Les 51 élèves de deuxième année de collège devaient se rendre à une sortie sportive dans un gymnase avec trois accompagnateurs, quand le chauffeur a subitement changé de trajectoire à San Donato Milanese (nord de l’Italie) et commencé une prise d’otages qui durera environ une demi-heure.

“Personne ne sortira d’ici vivant”

“Personne ne sortira d’ici vivant”, a-t-il lancé, selon les témoignages de plusieurs enfants. Armé de deux bidons d’essence et d’un briquet, il a menacé de massacrer les enfants, leur a pris leur téléphone portable et a demandé à leurs accompagnateurs de les ligoter à leurs sièges avec du fil électrique.

“J’ai perdu trois enfants en mer”

“J’ai perdu trois enfants en mer”, a afffirmé l’homme, selon le témoignage d’un garçonnet diffusé sur les sites internet des médias italiens. “Il nous menaçait, disait que si nous bougions il verserait l’essence et allumerait le feu. Il n’arrêtait pas de dire qu’il y avait tant de personnes en Afrique qui continuaient à mourir et que c’était la faute de Di Maio et Salvini” (les deux vice-Premiers ministres italiens et hommes forts du pays), a raconté une fillette.

“Un pistolet et un couteau”

Elle précise que le chauffeur “se retournait et versait de l’essence par terre” et qu’il a aussi brandi “un pistolet et un couteau”. “Puis les carabiniers sont arrivés et nous ont sauvés”. “Je veux en finir, il faut arrêter les morts en Méditerranée”, aurait aussi hurlé l’homme, ont rapporté plusieurs médias.

Bus réduit en cendres

Selon le procureur Francesco Greco, le chauffeur a gardé sans cesse près de lui deux enfants, en leur montrant le briquet qu’il tenait à la main. Il a en outre percuté une voiture où se trouvait un père de famille et son enfant, qui se sont enfuis avant que leur véhicule ne prenne feu. Des photos des pompiers après le drame montrent le bus et la voiture entièrement calcinés.

Héros du jour

Le héros du jour est aussi un jeune garçon, qui a pu récupérer le téléphone tombé à terre d’un camarade et a donné l’alerte. “Je me suis un peu fait mal aux mains pour le récupérer et j’ai pu prévenir les carabiniers et la police. Nous étions tous effrayés”, a-t-il raconté, très calmement, devant une caméra.