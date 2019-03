L’épidémie de grippe a causé 7200 décès

La saison de la grippe arrive à son terme. L’heure du bilan est arrivé. Le dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) sur la grippe de Santé publique France dresse un état des lieux de l’impact du virus cet hiver 2018-2019. Principal constat : avec 7200 décès imputables à la grippe, l’épidémie a été moins virulente que l’an dernier. “Depuis le début de la surveillance de la grippe [du 1er au 7 octobre 2018 jusqu’à la semaine du 25 février au 3 mars 2019], environ 7 200 décès tous âges confondus sont attribuables à la grippe, dont 85% chez les personnes âgées de 75 ans et plus”, pointe le BEH .

Sur la saison 2017-2018, le nombre de décès attribués à la grippe était évalué à 12 980 décès dont 85% chez les personnes de 75 ans et plus.

La grippe est en nette recul avec l’arrivée des beaux jours. “L’activité grippale est en forte diminution dans toutes les régions. Toutes les régions métropolitaines sont passées en phase post-épidémique, exceptées la Bourgogne-Franche-Comté, la Corse et l’Ile-de-France pour lesquelles les indicateurs de l’activité grippale sont revenus à leur niveau de base”.

UNE “LÉGÈRE” PROGRESSION DE LA VACCINATION

Santé Publique France fait également le point sur le taux de vaccination anti-grippale pour la saison hivernale qui vient de s’achever. Elle note “une légère progression des couvertures vaccinales” au 30 novembre 2018 au regard des estimations effectuées au 30 novembre 2017. “La couverture en France métropolitaine est passée de 41,3% à 42,9% (+1,6%) pour l’ensemble des sujets à risque (les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies chroniques, etc.). L’augmentation est de 1,7% chez les sujets de 65 ans et plus (de 45,3% à 47,0%) et de 0,9% (de 24,9% à 25,8%) chez les sujets à risque de moins de 65 ans.

Ces données sont-elles le signe d’une meilleure sensibilisation de l’opinion à l’importance de la vaccination ? Cette année, la campagne de vaccination contre la grippe a semble-t-il été victime de son succès : certaines pharmacies s’étaient heurtées en décembre à des ruptures de stock du vaccin anti-grippal.