Papillomavirus : un appel à une vaccination “universelle” 

50 sociétés savantes plaident pour l’extension de la vaccination aux jeunes filles et aux garçons pour prévenir le risque d’infection par les papillomavirus.

Les jeunes filles et les garçons sont insuffisamment vaccinés contre les papillomavirus humains (HPV). La faute notamment à une politique de prévention insuffisante, selon un collectif scientifique de 50 sociétés savantes et syndicats médicaux. Ceux-ci lancent un appel aux pouvoirs publics pour une “vaccination universelle gratuite ou remboursée, sans distinction de sexe ou de risque”. Une meilleure couverture vaccinale permettra d’éliminer les cancers induits par ces virus, comme le cancer du col de l’utérus, précise le collectif, repris par l’AFP.

La France fait figure de mauvais élève en Europe en terme de couverture vaccinale contre les infections aux HPV : elle concerne moins de 20 % de la population cible alors que le Plan cancer fixe un objectif de 60 % de vaccination.

La vaccination contre les HPV est recommandée chez toutes les filles de 11 à 14 ans avec un rattrapage jusqu’à 19 ans révolus, chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes jusqu’à 26 ans et chez les personnes immunodéprimées jusqu’à 19 ans, rappellela Haute Autorité de Santé.

Le collectif, qui réunit ds syndicats professionnels (infirmiers, sages-femmes) et des institutions comme La Ligue contre le cancer, demande également un meilleur dépistage des HPV. La vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) est, avec le dépistage par frottis, un moyen efficace de prévenir les infections responsables de lésions précancéreuses sur le col de l’utérus, des lésions qui peuvent évoluer en cancer du col de l’utérus.

UNE POSSIBLE EXTENSION DE LA VACCINATION AUX GARÇONS

Ce cancer touche 3000 femmes par an en France, et est à l’origine de 1100 décès annuels, selon l’Institut national du cancer. Dans 90% des cas, le cancer du col de l’utérus est dû à une infection persistante causée par un ou plusieurs HPV transmis sexuellement.

80 % des femmes sont infectées par les HPV au cours de leur vie. Les papillomavirus sont responsables d’environ 6 300 cancers par an, parmi lesquels le cancer du col de l’utérus et certains cancers de la vulve, du vagin, du pénis, de l’anus, de la bouche et de la gorge.

La Haute Autorité de Santé doit rendre son avis dans le courant de l’année sur l’extension de la vaccination contre les HPV aux garçons, comme le préconise La Ligue contre le cancer.