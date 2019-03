Air Sénégal : Les notes du ministre des Transports aeriens, Maïmouna Ndoye Seck à la nouvelle compagnie nationale

En effet, le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Maimouna Ndoye Seck se félicite pour la performance d’Air Sénégal en si peu de temps et donne ses notes à la nouvelle compagnie nationale dans un entretien avec le journal L’Observateur.Sur l’idée du nombre de passagers transportés depuis le 1er février, date de démarrage sur la ligne, le ministre répond : « nous avons un taux de remplissage exceptionnel pour une compagnie qui a fait un mois sur le Dakar-Paris. D’après les chiffres, en début février, on a tourné autour de 25%. Le 23 février, on atteint la barre des 98 %et les prévisions pour le mois de mars sont aux alentours de 75%. Ce qui est excellent taux de remplissage. Cela malgré toute cette communication négative qui a été développé autour de Air Sénégal, en disant qu’on ne pourra pas commencer, en faisant croire à certains que l’avion qui a été affrété n’était pas un avion de qualité. Ce qui est complétement faux.

Aujourd’hui nous avons eu des jours à presque 100%. Sur le mois de février, Air Sénégal a transporté plus de 20 000 passagers, intégrant les vols régionaux. C’est une grosse performance pour une compagnie qui vient de démarrer sur une ligne. Parce que quand on démarre sur une ligne, il faut six mois à un an pour atteindre les 60% ».

L’Observateur