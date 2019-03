Nouveau gouvernement : grand chamboulement en vue

Le nouveau gouvernement ne sera pas un simple toilettage de l’actuelle équipe. En effet, croit savoir Direct Info, un grand chamboulement est en vue. “Des ministres insoupçonnés vont tomber”, indique le canard. Qui ajoute que le remue-ménage sera plus prononcé, puisque “la purge va toucher tous les secteurs de l’appareil d’État et que les directeurs généraux et autres pontes de la République ne seront pas épargnés”. A vos kharfafoufas !