25 Mars 1957-25 Mars 2019 : Seydi Khalifa Ababacar Sy, le Mythe et le Mystique

L’exemplarité de sa mission, l’envoûtant charisme qui illuminait son faciès béni, l’incommensurable perfection de son action, l’immensité de sa popularité, l’amplitude des miracles qui ont ponctué son mystique magistère, la grandeur insondable de sa générosité et l’impressionnante étendue de son Savoir font aujourd’hui de son titre sacerdotal un prénom universel, un prénom qui fait la fierté de ceux qui le portent. Que de Khalifa existe-t-il au Sénégal et dans la zone ouest-africaine, un prénom qui renvoie à cet auguste Saint-homme dont l’extinction de l’âme, le 25 Mars 1957, mit le Sénégal et la Sous-région dans la tourmente.C’est à 37 ans qu’il devint Khalife général des Tidianes. Non seulement il perpétua l’œuvre immortelle de son Illustre et Glorieux père, mais il apporta, au nom l’Islam et de la Tidjiania, l’âme d’une nouvelle vie collective, vie de prière, d’action et de solidarité.

De 1922 à 1957, Seydi Khalifa Ababacar Sy apporta et imposa une vision de l’Homme, de la Nation et du monde dominée par le prophétisme jusque dans les actes les plus quotidiens de la vie, une vision imprégnée d’un mysticisme soufi dont lui seul a le secret. Dans la perspective de son mysticisme soufi, Allah est Tout, en même temps au -dessus de Tout et de tous, à la fois immanent et transcendant.

Par son œuvre magnifiquement poursuivie par Seydi Abdoul Aziz Sy Dabbakh, il fit de la Tidjiania une ceinture du Sénégal comme le Prophète Seydina Mouhammed (PSL) fit de l’Islam, une cordelière du monde. « Nous avons fait de vous un peuple du milieu », dit le Coran.

Aujourd’hui, la Tarikha fondée en 1781 par Seydi Cherif Cheikh At Tidjiani sur instruction du Prophète Seydina Mouhammed (PSL) est une Voie Mystique du Milieu comme l’est l’Islam. La Tidjiania couve et couvre le Sénégal. La Salatoul Fatiha et le Djawaratoul Kamal, la Perle de la Perfection, illuminent les cœurs et retentissent partout, d’Afrique en Asie, d’Europe en Amérique en passant par l’Océanie.

Au Sénégal et en Afrique, la prépondérance du rôle joué par Seydi Hadji Malick Sy jusqu’en 1922 et l’œuvre universelle poursuivie par le charismatique érudit Seydi Khalifa Ababacar Sy jusqu’au 25 Mars 1957, sont le chœur des louanges continuellement chantées à tue-tête à leur honneur en guise de vénération à leurs Saintes âmes.

Le 25 Mars est une date historique, une date de souvenir, de prières et de célébration du retrait de la vie terrestre de celui qui sut, en virtuose de la Sainteté et de la Béatitude, porter au loin la voie de Seydi Hadji Malick Sy et la voix de Tivaouane. Mythe et Mystique, Seydi Khalifa Ababacar Sy est son nom. Et Barké Serigne Babacar ! Barké Serigne Babacar ! Barké Serigne Babacar ! constituent l’Orémus de vœux et de serment qui résonnent en chœur pour submerger les cœurs !

