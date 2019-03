Usurpation du concept “Prix citoyen modèle” protégé : Le Club Model menace…

Il convient de noter que le Club Model, lit-on, détient l’exclusivité du Prix Citoyen Modèle et organise cet événement depuis sept années. Et, la dernière édition a eu lieu le Samedi 21 Avril 2018 au Grand Théâtre National de Dakar. « Nous invitons toutes les structures, les partenaires et sympathisants du Club Model à prêter une attention particulière aux agissements de ces personnes qui utilisent frauduleusement notre concept pour créer une confusion dans l’esprit du public afin de profiter de la notoriété de notre Prix Citoyen Modèle », avertit la Direction de communication du Club Model.

A cet effet, la direction annonce que des poursuites judiciaires sont en cours contre ces personnes malintentionnées pour sanctionner leurs agissements.

Leral