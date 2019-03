Abdoulaye Latif Coulibaly: « Issa Cissokho était un virtuose du saxophone »

Chef d’orchestre du mythique Orchestra Baobab dont il a été l’un des membres fondateurs en 1972, Issa Cissokho est décédé ce dimanche 24 mars.

« Il était un virtuose du saxophone, a rappelé M. Coulibay. Sa carrière extraordinaire a été impulsée et protégée par un public conquis par sa générosité musicale et l’énergie qu’il dégageait ».

Le ministre de la Culture a tenu à présenter “les condoléances du Président de la République, Monsieur Macky Sall, du Gouvernement du Sénégal et de celui de la communauté artistique et culturelle, mes condoléances sincères à la famille éplorée et au peuple sénégalais ».