Fatick : Une tonne de drogue et des faux médicaments incinérés le 4 avril

Devenue une plaque tournante de trafic de produits illicites, Fatick verra la subdivision de la Douane dans cette localité, procéder à l’incinération de plus d’une tonne de chanvre indien et d’une quantité importante de faux médicaments évalués à plus de 150 millions de francs Cfa, selon la RFM.

Ces produits prohibés ont été saisis ces 6 derniers mois sur les axes routiers et en mer.