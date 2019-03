75ème ÉDITION Magal Darou Moukhty : Le gouverneur planche pour la réussite de l’événement

La rencontre s’est déroulée ce mercredi dans la résidence Boroom Darou, sous la présence du Président du comité d’organisation Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss, accompagné du Chef de village Serigne Cheikh Astou Faye. Ainsi, bon nombre de questions ont été abordées et plusieurs doléances égrenées. Pour cette année, le gouverneur annoncera un fort dispositif sécuritaire assuré conjointement par la gendarmerie et les autres forces de maintien d’ordre qui seront disponibles à suffisance. Dans le secteur de la santé, une dotation en médicaments financièrement évaluée à 3,5 millions sera effective et sera réceptionnée le 3 avril prochain à l’actif de la municipalité de Darou Moukhty. Rien à voir avec la prestation dans ce domaine du ministère de la santé. Des postes de santé avancés seront disposés. Une demande sera aussi adressée à la Croix-Rouge pour la mise à disposition du comité d’organisation de 25 secouristes. Le service d’hygiène dépêchera une quinzaine de personnes et déroulera une série d’opérations en plus d’un lot de produits antiseptiques qui sera octroyé au comité d’organisation. Des séances de saupoudrage sont aussi inscrites dans le calendrier dudit service. Pour ce qui est de l’hydraulique, une densification du réseau sera effectuée et tous les forages feront l’objet de maintenance. En appoint, une quarantaine de camions citernes et une soixantaine de bâches souples seront dispatchés à travers la cité. Le bon approvisionnement en eau reste toutefois subordonné au fonctionnement correct de F4 qui est facilement en proie à des coupures d’électricité. Dans le domaine de l’électricité, le comité d’organisation demandera à la Senelec de diligenter 150 lampadaires pour renforcer l’éclairage public, un groupe électrogène de 800 kva, un profond entretien du réseau, la satisfaction des demandes de branchements électriques, la mise hors délestage de la cité 15 jours avant et 15 jours après le magal, l’alimentation électrique du centre de réinsertion sociale de Darou et du lycée. Le représentant de la Senelec donnera l’assurance que le groupe électrogène sera disponible tout comme les utilisateurs. Une extension de 10 kilomètres, dira-t-il, est à espérer. Du côté du service vétérinaire, dans la nuit du 25 au 26 janvier dernier, 69 chiens ont été abattus et une autre opération n’est guère à exclure au cas où la nécessité se ferait sentir. Une inspection de la viande destinée à la consommation sera permanente, dira le représentant dudit service.

Assane SEYE-Senegal7