Axe Dakar-Conakry : Macky, Wade et Alpha Condé dans leurs calculs

Le Président guinéen n’était pas présent à Diamniadio lorsque Macky Sall, en tant que candidat à l’élection présidentielle faisait son meeting d’investiture, tenu en présence de Cellou Dalein Diallo, son opposant le plus coriace. Entre-temps, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Me Wade s’est rendu à Conakry, à la veille de la présidentielle. Il a pu discuter avec le téléphone du Président guinéen, avec beaucoup de chefs d’Etat de la sous-région qui lui ont tissé tous les lauriers possibles et de suite, pour éviter qu’il n’encourage les « pyromanes ». C’est dire qu’à la faveur de la présidentielle 2019, l’axe Dakar-Conakry s’est renforcé. Service rendu, clin d’œil bien servi. Mais pour combien de temps ?

Enquête