Choose Africa: Le ministre français de l’économie et des finances à Dakar, ce vendredi

Le ministre français de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, sera à Dakar ce vendredi. L’objectif est de prendre part au lancement de l’initiative « Choose Africa ».

Cette une visite qui « permettra de concrétiser l’engagement pris par la France à Ouagadougou, d’accompagner la révolution de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Afrique, en particulier avec le lancement de l’initiative « Choose Africa », a-t-on appris dans un communiqué reçu par nos confrères de Aps.

Bruno Le Maire, le ministre français de l’Economie et des Finances à Dakar demain https://www.dakarmidi.net/actualite/bruno-le-maire-le-ministre-francais-de-leconomie-et-des-finances-a-dakar-demain/ …

La source de souligner que dans le cadre de cette initiative, « plus de 2,5 milliards d’euros seront consacrés au financement et à l’accompagnement des start-up, TPE et PME sur le continent africain d’ici 2022’’.

Birama THIOR / Senegal7