Landing Savané: «Un jeune doit être antisystème… »

Landing Savané parle de sa jeunesse marquée par d’âpres oppositions au régime de Diouf – Le secrétaire général d’And-Jeff admiratif du combat politique de la nouvelle génération, invite cette dernière à se montrer patiente.

« and j’étais jeune, j’étais l’antisystème de cette époque », rappelle Landing Savané qui ne cache pas sa sympathie à l’égard de la nouvelle vague de jeunes politiques sénégalais, notamment incarnée par Ousmane Sonko. Pour le secrétaire général d’And-Jeff, un jeune doit être antisystème parce que c’est ce qui fait avancer un pays. L’allié du président Macky Sall dans la coalition Benno Bokk Yaakaar, est convaincu que les systèmes doivent changer, de même que les hommes.

‘’ Le progrès c’est le changement et non la continuité. Il faut peu de continuité et beaucoup de changement. Donc les jeunes doivent s’impliquer dans le combat démocratique’’, estime-t-il, appelant ces derniers à prouver leur mérite sur le terrain.

Assane SEYE-Senegal7