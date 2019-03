Affaire Saer Kébé : Me Assane Dioma Ndiaye parle de monstruosité

Me Assane Dioma Ndiaye, président de la Ligue Sénégalais des Droits Humains peine toujours à comprendre la hargne qui maintient toujours l’élève de terminale Saer Kébé accusé d’apologie du terrorisme en prison ,alors qu’il n’en est rien, d’après lui. « Des scènes du genre, ça ne se passe que chez nous, les nègres. Pensez-vous, des enquêteurs aussi sérieux auraient bien filé l’adolescent pour savoir s’il a des accointances avec des terroristes et le prendre sur le fait. Mais rien de tout cela. Sitôt dénoncé, les enquêteurs ont filé tout droit à Mbour pour cueillir le pauvre lycéen chez qui, il n’a été trouvé même pas une boite d’allumettes. Entendu certainement par un juge sans états d’âme, celui-ci l’a fait coffrer ».Selon toujours Me Assane Dioma Ndiaye, c’est totalement incompréhensible : « Quelle belle monstruosité que d’avoir vendangé l’avenir de cet adolescent alors que ses accusateurs se contrefichent de son procès ! Mais que voulez vous, il faut bien que nos gouvernements mendiants fassent plaisir aux Occidentaux, Usa en tête… ».

Assane SEYE-Senegal7