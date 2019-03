Braquage à Nord Foire : la réaction de l’armée

« Celui qui a braqué avait un dossier en cours. Parce qu’il avait commis le même type de forfait en Casamance. Et il avait été sanctionné. Il avait commis un vol. On l’a mis aux arrêts et il a un dossier en cours en vue de sa radiation. Donc conscient que les carottes sont cuites pour lui, il est parti braquer cette banque avec un pistolet qui est utilisé dans la lutte contre le péril animalier sur les pistes d’aviation. On les appelle les effaroucheurs », explique-t-il.

Quant à la sanction qu’encourent le récidiviste et son acolyte, il explique qu’il y a des règles en la matière dans l’armée. “Quand quelqu’un commet une faute, il est mis en place une commission qui statue sur le cas avant qu’une sanction appropriée soit retenue contre lui. Mais, pour l’instant, les deux malfrats sont actuellement en détention à la gendarmerie de la foire. Et la procédure normale va suivre son cours”, rassure-t-il.