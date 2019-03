Colonel Abdoul Ndiaye de la Dirpa : « Nous devons servir la République avec loyauté et dévouement »

L’Armée sénégalaise compte apporter sa pierre à la croisade contre l’effritement des valeurs citoyennes. Le choix du thème, « Les forces de défense et de sécurité, un exemple dans l’éducation à la citoyenneté et à l’unité nationale » s’explique par une volonté citoyenne de s’inspirer des vertus qui forment les armées, face à l’effritement des valeurs qui permettaient de distinguer le Sénégalais. Lesdites valeurs restent la discipline, le respect de l’autorité et le respect des symboles de la République.

Ainsi, signale le Colonel Abdoul Ndiaye de la Dirpa, il s’agit d’une exhortation à l’endroit des forces de défense et de sécurité, pour préserver, malgré toutes les agressions qu’il y a aujourd’hui, les valeurs qui fondent les armées. « Nous devons servir la République avec loyauté et dévouement. Nous sommes dans un environnement marqué par les réseaux sociaux avec beaucoup de dérives. Les forces de défense et de sécurité doivent faire en sorte de pouvoir préserver ce qui les distinguait », a professé le Colonel Ndiaye. Leral.net