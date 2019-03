Ecole élémentaire sénégalaise: Une étude révèle des performances faibles des élèves de 9-16 ans    

Les performances au niveau de l’enseignement élémentaire sénégalais sont faibles. C’est ce qu’a révélé les résultats du baromètre citoyen « Jangandoo » appliqué en 2016 auprès des élèves de 9 à 16 ans. Résultats publiés jeudi.

Ce sont des résultats inquiétants. ceux-là, qui viennent d’être publié par le baromètre citoyen « Jangandoo ».

« Les résultats du baromètre montrent qu’au niveau médian, les performances des enfants 9-16 ans restent faibles à l’échelle nationale », indique selon Aps, la source.

A noter que l’étude a révélé que les enfants de la cible ont réussi la lecture à hauteur de 16%, 20% pour les mathématiques et 22% pour la culture générale. Au demeurant des disparités régionales fortes relèguent Kaffrine, Matam, Diourbel, Kaolack, Tamba et Kolda à moins de 10% de taux de réussite en lecture et en mathématiques tandis que Ziguinchor et Dakar sont entre 20 et 30% de taux de réussite.

Pour rappel, le baromètre citoyen « Jangandoo » est réalisé par le Laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales (LARTES-IFAN).

Birama THIOR / Senegal7