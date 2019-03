USA : La première pilule contraceptive pour homme testée avec succès      

La contraception ne sera bientôt plus seulement une affaire de femmes. Aux Etats-Unis, des chercheurs de l’Université de Washington et de l’institut de recherches biomédicales de Los Angeles ont réalisé des tests sur une pilule masculine qui se sont avérés concluants.

Durant plusieurs semaines, des volontaires âgés de 18 à 50 ans ont donc ingéré cette pilule dénommée « 11-béta-méthyl-19-nortestostérone dodécylcarbonate ».

Et les résultats ont été concluants. Le niveau de testostérone a baissé chez les patients. Cette hormone est celle qui permet la production de spermatozoïdes.

Comme l’a indiqué CNN: la pilule provoquerait donc une infertilité temporaire chez les personnes qui la prendraient sur un temps long.

De plus, les volontaires ne se sont plaints d’aucun effet secondaire grave. Mais comme pour la pilule contraceptive féminine, certains testeurs ont ressenti de la fatigue, des maux de tête mais aussi une diminution de la libido ou encore de légers troubles de l’érection.

Les résultats sont donc « très encourageants » selon les chercheurs qui n’ont cependant pas fini de travailler sur cette pilule inédite, rapporte au « féminin ». Les scientifiques estiment ainsi que ce nouveau moyen de contraception uniquement masculin pourra certainement être commercialisé… dans « une dizaine d’années ». En attendant, les recherches continuent.

Assane SEYE-Senegal7