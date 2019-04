Les Rolling Stones reportent leur tournée américaine en raison de la santé de Mick Jagger

“Malheureusement, aujourd’hui, les Rolling Stones ont dû annoncer le report de leurs prochaines dates de tournée aux États-Unis et au Canada”, a annoncé le célèbre groupe de rock britannique sur Twitter.

“Les médecins ont dit à Mick qu’il ne pouvait pas partir en tournée pour le moment, car il a besoin d’un traitement médical”, ajoute le groupe, sans préciser de quoi souffre la rock star de 75 ans.

Celui-ci s’est dit “anéanti d’avoir à repousser la tournée”. “Mais je travaillerai très dur pour être de retour sur scène dès que je peux”, a-t-il assuré dans un message sur Twitter.

“Je suis terriblement désolé pour tous nos fans en Amérique & au Canada qui ont des tickets. Je déteste vraiment l’idée de vous laisser tomber de cette façon”, a ajouté le chanteur connu pour ses déhanchements frénétiques.

Les Rolling Stones devaient commencer leur tournée de 17 dates baptisée “No filter tour” au stade Hard Rock de Miami en Floride le 20 avril et l’achever au Burl’s Creek Even Grounds d’Ontario au Canada le 29 juin.

Créé en 1962, le groupe a accédé à la gloire trois ans plus tard avec l’album “Satisfaction”. Leurs tubes et leurs vies d’excès a forgé leur image de “mauvais garçons” du rock anglais, aux antipodes des Beatles arborant cravates et bonnes manières.

Mick Jagger a huit enfants, cinq petits-enfants et une arrière-petite-fille.