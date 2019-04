Remaniement: Macky Sall ignore les transhumants

Ils étaient nombreux à faire des sorties médiatiques espérant un poste de ministre dans cet attelage gouvernemental de Macky Sall, en cas de victoire à la Présidentielle de février. Mais à l’arrivée, un amas de déceptions et des projections gratinées mises à terre.Après la formation du Gouvernement Macky II, Me Aissata Tall Sall, Abdoulaye Baldé, Modou Diagne Fada, Thierno Lo, Me El Hadj Diouf pour ne citer que ceux-là, ne figurent pas sur la liste des ministres. Macky les a, royalement, «zappés».

Libération