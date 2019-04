Suppression du poste de PM : L’opposition incapable de décrypter les manœuvres du Président Macky

Le Chef de l’Etat Macky Sall apparait chaque jour comme un adversaire redoutable d’une opposition en mal d’appréciation de ses manœuvres politiques. Pour cause, à chaque étape de leur bras de fer, le Président Macky brouille les pistes, avant de leur pousser dans leur dernier retranchement. Et la suppression du poste de premier Ministre est la dernière trouvaille qu’il leur imprime sans qu’elle puisse en connaitre les tenants et les aboutissants.