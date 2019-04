Conséquences de la formation du nouveau gouvernement : Ces sociétés nationales qui cherchent nouveaux directeurs.

Cinquante pour cent (50%) des membres de l’équipe de Mahammed Boun Abdallah Dionne sont à leur baptême de feu dans un gouvernement. Au moins sept parmi eux, ont quitté la tête de sociétés, soit en tant que Directeur Général ou président du Conseil d’administration. Mouhamadou Makhtar Cissé, Cheikh Oumar Anne, Moussa Baldé, Abdou Karim Fofana, Abdou Karim Sall, Samba Ndiobène Ka et Ndèye Tické Ndiaye Diop sont dans ce cas. Ce qui veut dire qu’ils laissent des postes vacants susceptibles d’attirer des appétits.

Il appartiendra au président, comme il l’a fait avec les nouveaux ministres, de mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Il n’empêche, les difficultés qu’il a connues pour choisir les membres de Dionne III, risquent de revenir à grands pas puisque les entreprises nationales qu’il a privé de Directeur, sont très courues.

Sortie des ténèbres grâce au bon management de Makhtar Cissé, promu ministre du Pétrole et des Energies (signalons que c’est sa deuxième participation dans un gouvernement), la Senelec sera très courtisée. Mais là, nos sources renseignent que le sortant a déjà préparé son successeur et devrait juste le proposer au Président Sall qui, soucieux de la bonne santé de cette société qui, à elle seule, peut provoquer la chute d’un régime, n’y verrait rien à redire. Cependant, le tour n’est pas déjà joué puisque parmi les victimes de la formation du gouvernement, certains lorgneraient le fauteuil de Directeur général de Senelec.

Au Centre des Oeuvres universitaires de Dakar (Coud), les tractations seraient déjà en cours pour succéder à Cheikh Oumar Anne. Mais les prétendants à ce “strapontin” devraient intégrer le fait que son ancien occupant n’est pas parti définitivement. “Hué” depuis sa nomination à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne pourrait revenir au Coud.

Homme du sérail, Moussa Baldé qui a été nommé Ministre de l’Agriculture n’aura pas à regarder dans le rétroviseur. Ce qui place la société de développement agricole et industriel du Sénégal (SODAGRI) dont il était le manager, dans le viseur de loups aux dents longues qui ne cracheraient sur aucune proposition en provenance du palais.

Nommé depuis mai 2014 directeur général de l’Agence de régulation des Télécommunications et des Postes (Artp), Abdou Karim Sall est passé ministre de l’Environnement et du développement durable dans le nouveau gouvernement de Mahammed Boun Abdallah Dionne. Il quitte ainsi une station stratégique qui ne manquera pas sans doute de faire saliver au sein de la coalition présidentielle. Mais, compte tenu de la nouvelle donne, le président de la République peut déjouer les plans des uns et des autres en y plaçant un technocrate.

Le travail remarquable qu’il a abattu à l’Agence du Patrimoine bâti de l’Etat (AGPBE) a valu à Abdou Karim Fofana d’être choisi dans la nouvelle équipe gouvernementale où il devra transposer les mêmes performances. Les nouvelles sphères ministérielles de Diamniadio portent son empreinte. Un travail aussi colossal a plaidé en sa faveur. La même rigueur dans l’exécution de missions à lui assignées est attendue de son successeur qui, sans doute, est déjà connu pour pas dire choisi par Macky Sall.

On peut en dire autant pour le ou la remplaçant (e) de Néné Fatoumata Tall. Jusqu’à sa promotion comme Ministre de la Jeunesse, cette dernière était présidente du Conseil d’administration de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase). La tache sera moins ardue pour le président s’agissant du choix des successeurs de Samba Ndiobène Kà (ministre de l’Elevage) à la Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (Saed), de Ndèye Tické Ndiaye Diop (ministre de l’économie numérique et des télécommunications) à l’Agence nationale Maritime (Anam).