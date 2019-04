Incendie à la Sonacos de Diourbel : les pertes évaluées à 700 000 francs CFA, selon Pape Dieng

’’On a fait l’évaluation des dégâts, il se trouve que ce qu’on a eu comme perte, c’est 100 tonnes de coques vides et la tonne est achetée à 7000 francs CFA donc cela nous a fait 700 000 francs CFA de dégâts’’, a déclaré Pape Dieng, Directeur général de la Sonacos.

Selon lui, cette somme sera payée par la Sonacos bien qu’elle bénéficie d’une assurance.

M. Dieng effectuait une visite à l’usine de Diourbel avec le directeur local, M. Cheikh Fall.

’’Nous avons fait le point et il s’est trouvé que l’incendie s’est déclaré aux environs de 11 heures, l’équipe de sécurité de la Sonacos à réagi aussitôt et également, on a alerté les sapeurs-pompiers qui sont arrivés dare-dare et rapidement, le feu à été maîtrisé’’, a dit Pape Dieng.

Le directeur dit ne pas être en mesure de donner des informations sur l’orgine de l’incendie, même si des hypothèses sont avancées.

’’Sur ce point, on n’ a pas encore de façon claire trouvé l’origine de l’incendie’’, a soutenu le Directeur général de la Sonacos.

Les coques vides d’arachides qui sont stockées au niveau de l’usine de Diourbel, servent de combustible à l’usine de Lyndiane à Kaolack.

’’On avait une centrale qui produisait l’électricité parce qu’auparavant, la Sonacos (anciennement SEIB) fournissait de l’électricité à la ville de Diourbel’’, a-t-il rappelé.

APS