Nouveau Gouvernement et nouvelle réforme : La position de la plateforme des forces de l’émergence

Le Dr Cheikh Kanté, Coordonnateur national des mouvements de soutien dans une note rendue publique et saluant, les premières mesures du Chef de l’Etat, Macky Sall, à travers le rajeunissement et la prise en compte du genre dans la nouvelle ossature du Gouvernement, a adressé ses chaleureuses félicitations au Président Macky Sall et renouvelle son engagement à ses côtés pour l’achèvement des projets inscrits dans son quinquennat. Le Coordonnateur national des mouvements de soutien, s’est par ailleurs réjoui des orientations annoncées par le Chef de l’État, « qui visent à inscrire le Sénégal dans une nouvelle ère qui place le Citoyen au Cœur, à travers une nouvelle forme de Gouvernance avec « un Président aux commandes et un pas vers un mieux d’Etat ».

Aussi la Plateforme des Forces de l’Émergence a invité l’Assemblée nationale à accompagner le Chef de l’État dans la réforme majeure visant à supprimer le poste de Premier Ministre, pour que notre administration puisse se libérer de ses lourdeurs et permettre au Président de la République de finaliser son ambition de bâtir le Sénégal de Tous, le Sénégal pour Tous. Pour finir, le Dr Cheikh Kanté, a engagé la Plateforme des Forces de l’Émergence et l’ensemble des mouvements de soutien à se mobiliser pour accompagner le Chef de l’État dans sa volonté d’améliorer le cadre de vie de nos concitoyens à travers des actes de sensibilisation des populations, des rencontres et communications les invitant à désencombrer les artères et les occupations illégales.