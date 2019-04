Jim Jarmusch et ses zombies en ouverture du Festival de Cannes

Le 13e long métrage du cinéaste indépendant américain, l’un des chouchous de la Croisette où il remporta la Caméra d’Or en 1984 pour “Stranger Than Paradise” et le Grand prix en 2005 pour “Broken Flowers”, sera présenté en avant-première mondiale et sera en compétition pour la Palme d’or, a indiqué le Festival de Cannes dans un communiqué.

Après son incursion dans le western (“Dead Man”), le film de samouraïs (“Ghost Dog”) ou encore de vampires (“Only Lovers Left Alive”), Jarmusch s’essaye cette fois à un autre genre, le film de zombies.

“+The Dead Don’t Die+ n’est pas seulement une comédie et une subversion du genre parfois effrayante (avec un clin d’œil au film phare de George Romero, +La Nuit des Morts-Vivants+) mais aussi un hommage au 7e art”, précise le Festival de Cannes.

Le film sera en tout cas porté par “un casting à réveiller les morts”: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Rosie Perez, Selena Gomez, RZA, ainsi que deux musiciens habitués de l’univers de Jarmusch, Tom Waits et Iggy Pop.

En 2016, après quelques doigts d’honneur envoyés lors du photo-call, ce dernier avait gratifié le Festival d’une montée des marches résolument punk aux côtés du réalisateur pour la présentation de “Gimme Danger”, le documentaire musical sur les Stooges en Séance de Minuit. Sur le tapis rouge, Iggy Pop avait pris ses libertés avec le dress code en exhibant son torse nu sous sa veste de costume ouverte.

“The Dead Don’t Die” sortira en France le même jour que sa présentation à Cannes le 14 mai en soirée, et aux États-Unis le 14 juin.

Juste avant sa projection, la cérémonie d’ouverture, retransmise en clair sur Canal + aura pour maître de cérémonie l’acteur et réalisateur Edouard Baer, qui a déjà tenu ce rôle à trois reprises.

Le jury de la compétition, présidé par Alejandro González Iñárritu, remettra la Palme d’or le samedi 25 mai.

La composition de la sélection officielle sera annoncée le 18 avril.