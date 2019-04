La stimulation électrique pour booster la mémoire

Des patients sexagénaires et septuagénaires ont retrouvé la mémoire de travail équivalente à celles de personnes âgées d’une vingtaine d’années. A l’origine de cette prouesse, la stimulation électrique cérébrale expérimentée par des chercheurs de l’Université de Boston aux Etats-Unis. L’effet “anti-âge” de cette méthode a été constaté 50 minutes après la fin de la stimulation, expliquent-ils dans leur étude publiée dans Nature neuroscience.

La mémoire de travail correspond à la capacité à retenir des informations à court-terme. Cette zone de stockage temporaire du cerveau intervient dans la résolution de problèmes, de calculs mathématiques ou encore dans la prise de décision. Cette mémoire de travail a une capacité qui diminue avec le vieillissement.

Les chercheurs se sont penchés sur les ondes cérébrales de deux régions du cerveau impliquées dans la mémoire de travail – les régions cérébrales temporales et préfrontales.

“Le cerveau est comme un chef d’orchestre et il utilise des rythmes à basse fréquence [ondes cérébrales] pour communiquer des informations”, explique le Dr Reinhart à BBC News. Or, avec l’âge, les ondes se désynchronisent, comme des musiciens produisant une performance décousue, expliquent les chercheurs.

Les Américains ont donc cherché à resynchroniser et à renforcer les ondes cérébrales via la stimulation électrique. Ils ont d’abord enregistré les ondes cérébrales des patients avec un électroencéphalogramme sans stimulation puis avec stimulation électrique cérébrale. Le procédé utilisé était un courant alternatif transcrânien haute définition.

Pour l’expérience ils ont recruté un groupe de 42 personnes âgées de 60-70 ans et un autre de 42 personnes âgées d’une vingtaine d’années. Tous ont tous joué à un jeu où il fallait distinguer les différences entre des images montrées successivement. Le groupe de jeunes a été plus rapide et plus précis dans ses réponses. Mais avec la stimulation cérébrale, le groupe plus âgé a affiché de meilleures performances.

UNE PISTE DE TRAITEMENT À EXPLORER

Si ces résultats sont encourageants, les auteurs reconnaissent que les tests n’ont été menés que sur un nombre limité de personnes et qui étaient en bonne santé. D’autres travaux sont donc nécessaires avant de pouvoir envisager la stimulation électrique comme piste de traitement pour des troubles cérébraux, comme l’autisme ou les démences.