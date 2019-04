Découvrez les services rattachés à la Présidence de la République du Sénégal

Pour s’en apercevoir, il suffit de parcourir le Décret n° 2019 – 769 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères.

Massène DIOP Leral.net

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

1° Cabinet du Président de la République et services rattachés :

– Inspection générale d’Etat (IGE) ;

– Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) ;

– Commission d’évaluation et de suivi des Politiques et Programmes publics ;

– Comité d’Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ) ;

– Commission nationale du Dialogue des Territoires (CNDT).

Pôle diplomatique :

– Conseiller (s) diplomatique (s) ;

– Bureau du représentant personnel du Chef de l’Etat auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Pôle des affaires protocolaires :

– Service du Protocole présidentiel ;

– Grande Chancellerie de l’Ordre national du Lion.

Pôle Communication et veille stratégique :

Pôle Sécurité :

– Délégation générale au renseignement national (DRN) ;

– Secrétariat du Conseil national de Sécurité.

Pôle de Coordination des missions régaliennes :

– Secrétariat du Conseil supérieur de la Magistrature ;

– Secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des Comptes ;

– Commission nationale de la Gestion des Frontières ;

– Bureau des Cultures Urbaines.

2° Cabinet militaire du Président de la République :

– Etat – Major particulier du Président de la République ;

– Inspection générale des Forces armées ;

– Médecin du Président de la République ;

– Aide de Camp du Président de la République ;

– Gouvernance militaire du Palais ;

– Escadrille présidentielle.

3° Cabinet politique

4° Cabinet du Ministre chargé du Suivi du Plan Sénégal Émergent

– Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS) ;

– Fonds de Soutien au Suivi du Plan Sénégal Emergent.

5 ° Services du Palais :

– Hôtel des Palais présidentiels ;

– Intendance des Palais nationaux ;

6° Secrétariat général de la Présidence de la République et services rattachés :

– Contrôle financier ;

– Bureau Organisation et Méthodes (BOM);

– Bureau de suivi ;

– Direction des Moyens généraux ;

– Direction de la Coopération technique ;

– Commission de Contrôle des Véhicules Administratifs (CCVA) ;

– Commission de contrôle et de Suivi du Patrimoine immobilier de l’Etat à l’étranger (CSPIE) ;

– Pôle Economie ;

– Pôle Finances et Fiscalité ;

– Pôle Santé et Sport ;

– Pôle Cohérence territoriale ;

– Cellule de passation des Marchés publics ;

– Bureau du Courrier général et de la Documentation ;

– Service du Parc automobile ;

– Service informatique ;

– Service technique central du Chiffre et de la Sécurité des Systèmes d’information (STCC/SSI);

– Laboratoire radioélectrique ;

– Bureau d’Assistance sociale ;

– Cellule des Affaires juridiques ;

– Cellule Formation, Education et Culture ;

– Conseil des Infrastructures ;

– Comité national chargé de la Gestion de la Situation des Réfugiés, Rapatriés et Personnes déplacées ;

– Parc spécial automobile.

7° Autres administrations :

– Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux(APIX)

– Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) ;

– Agence Nationale pour la relance des Activités en Casamance (ANRAC) ;

– Commission de protection des Données Personnelles (C.D.P) ;

– Commission nationale de Cryptologie ;

– Observatoire National sur l’Investissement (O.N.I) ;

– Observatoire national de la Parité (O.N.P) ;

– Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les industries extractives (CN-ITE) ;

– Comité de pilotage du Projet Pôle de Développement de la Casamance (PPDC)

– Bureau d’Architecture et de Conservation des Palais nationaux (B.A.C) ;

– Délégation générale à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) ;

– Centre International de Conférences Abdou DIOUF (CICAD) ;

– Parc des Expositions de Diamniadio ;

– Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) ;

– Ecole nationale de Cybersécurité.