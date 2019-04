Macky Sall calme les frustrés apéristes: ” Il y aura d’autres nominations”

La réunion du secrétariat de l’Apr s’est tenue hier. Présidée par le Président Macky Sall, la rencontre n’a pas tiré en longueur fait savoir les radars du journal Libération. Deux personnes ont parlé dont le leader de l’Apr fraîchement réélu qui est revenu sur le remaniement qui continue de faire couler beaucoup d’encre. Et pour apaiser la colère des uns et des autres qui se croient plus aptes à occuper certains postes de responsabilité. ” Il y aura d’autres déploiements” tout en précisant que les postes n’appartiennent à personne.