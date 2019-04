Ndeye Tické Ndiaye: La nouvelle arme de Macky contre Idy

Elle a déjà mis sur pied, sa stratégie de conquête. « On ne va pas sur le terrain pour perdre. Pour faire des résultats, il faut mettre les hommes qu’il faut, à la place qu’il faut. Il y a les moyens humains, les moyens techniques et les moyens nanciers. C’est une question de bon vouloir et d’objectif. C’est un tout. »

Elle peut d’ores et déjà compter sur le soldat Abdou Mbow, vice président de l’assemblée nationale. « Ndéye Tické est notre sœur. Sa nomination est une très bonne chose pour le parti et la coalition Benno Bokk Yacaar. Ensemble, nous allons travailler la main dans la main pour que la coalition présidentielle soit la première force politique à Thiès. »

http://nouvelhorizon.sn