Johnny Depp évincé du prochain volet des “Animaux Fantastiques”?

Les studios Warner envisageraient de l’écarter de la franchise, dans laquelle il incarne le personnage de Gellert Grindelwald. Le divorce tumultueux de Johnny Depp et Amber Heard pourrait bien avoir des conséquences sur la carrière de l’acteur. Selon le site américain Page Six, les studios Warner envisagent en effet de l’écarté de la saga des “Animaux Fantastiques” en raison des accusations de violences conjugales qui pèsent sur lui.

“Les dirigeants de Warner Bros. se demandent comment gérer les effets de l’affaire Depp sur la franchise Harry Potter”, a déclaré une source à Page Six. “Les femmes les plus haut placées du studio sont extrêmement inquiètes à l’idée de travailler avec Depp et au message que cela envoie au public, surtout après le récent départ sordide du PDG Kevin Tsujihara (…) Si Warner Bros. continue à soutenir Depp, cela en dirait beaucoup sur les valeurs de la société”.

Confronté à des rumeurs concernant une liaison avec une jeune actrice britannique, Charlotte Kirk, l’ancien PDG des studios Warner a démissionné de ses fonctions. Selon des médias américains, ce dernier aurait tenté d’user de son influence pour obtenir des rôles à la comédienne. Prise de position ferme Selon plusieurs sources anonymes, les studios seraient toutefois embêtés par la prise de position de J.K. Rowling, qui avait fermement défendu Johnny Depp lors de la sortie du deuxième volet de la franchise, “Les Crimes de Grindewald”, dans lequel le personnage de Johnny Depp a été introduit.

“Beaucoup de personnes chez Warner Bros. aurait aimé que Rowling n’ait pas tant soutenu Depp. En donnant son opinion publiquement, elle les a coincés dans un coin”, a expliqué une source. “Les fans de Harry Potter avaient des questions et des préoccupations légitimes concernant notre choix de continuer de travailler avec Johnny Depp”, avait-elle écrit en décembre 2017 sur son site Internet.

“Nous avons naturellement envisagé la possibilité d’un nouveau casting. Je comprends pourquoi certains ont été déroutés et fâchés d’apprendre que cela ne s’est pas fait”. “En nous basant sur notre compréhension des circonstances, les cinéastes et moi-même sommes non seulement à l’aise de nous en tenir à notre casting d’origine, mais aussi vraiment heureux que Johnny joue un personnage majeur dans les films”, avait-elle ajouté, faisant référence à l’accord de divorce qui avait été finalement conclu entre l’acteur et son ex-femme, Amber Heard.

Par: 7sur7.be