Kylie Jenner : la milliardaire se lance dans le parfum !

Kylie Jenner ne s’arrête plus ! Celle qui règne déjà sur l’empire de la cosmétique avec ses fameux rouges à lèvres mats, se met désormais au parfum ! La jolie brune de 21 ans vient en signer une collection capsule pour la marque de fragrances de sa sœur aînée Kim Kardashian… et bien entendu la bouteille est en forme de lèvres géantes !Personne n’aurait parié sur elle… et c’est aujourd’hui la plus riche de toute la famille ! À tout juste 21 ans, Kylie Jenner vient d’être nommée « plus jeune milliardaire autonome au monde ». Le mot autonome étant précisé pour que l’on sache bien que sa fortune provient bien du fruit de son travail et non d’un éventuel héritage légué par des parents richissimes. En moins de trois ans, la jeune femme a réussi l’exploit de monter une entreprise de cosmétique et de la rendre lucrative au point d’être milliardaire. De quoi inspirer le respect au sein de toute sa famille et notamment auprès de sa sœur Kim Kardashian qui se bat depuis presque 15 ans pour monétiser tous ses faits et gestes.

Kylie se met au parfum

Si une grosse gamme de skincare doit bientôt voir le jour chez Kylie Cosmetics, la maman de Stormi préfère visiblement prendre son temps et vient donc de lancer une collection capsule de parfums. Et la gamme ne sort pas sous le nom de Kylie Cosmetics mais sous celui de Kim Kardashian Fragrance, la marque de parfums de Kim ! Après avoir lancé une série de jus floraux, Kim a décidé de donner carte blanche à sa petite sœur pour lui offrir la possibilité d’imaginer sa propre essence. Dans le premier épisode de la saison 16 de leur émission « Keeping Up with the Kardashians », on peut d’ailleurs voir les deux sœurs en plein rendez-vous professionnel chez Kim. Après avoir senti plusieurs échantillons, Kylie fini par prendre une décision sur la senteur ainsi que sur le packaging.Tout ce qu’il faut savoir sur la collection

Les parfums de cette nouvelle gamme ont été réalisés par la maison de parfum Givaudan. La senteur est décrite comme ayant des notes de fleurs de lotus rouge, d’ambre liquide et de pivoines. Le parfum sera commercialisé au prix de 40 dollars, soit 35€ et bien entendu les deux sœurs ont pris la pose pour la campagne publicitaire ! Alors qu’on pensait qu’il y aurait trois parfums différents, nous apprenons que c’est un unique jus… disponible dans trois couleurs de bouteilles différentes à savoir rose, rouge et nude, bouteilles en forme de lèvres pour que le clin d’œil à Kylie soit bien présent.

Enfin, même si le fait d’acheter un parfum sans même l’avoir senti peut sembler étrange, on parie qu’encore une fois tout sera en rupture de stock dès les premières heures… Rendez-vous le 26 avril sur KKWFRAGRANCE.COM !

