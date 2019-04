Qui est vraiment Melania Trump : Le vrai visage de la first lady dévoilé

Depuis l’accession de son mari à la Maison-Blanche, l’attitude de son épouse Melania Trump fait l’objet d’interrogations. Quelles sont (vraiment) ses relations avec son mari Donald Trump ?

Régulièrement, des rumeurs de séparation viennent raviver les tensions. Présente sur les réseaux sociaux, la first lady est fréquemment l’objet de critiques (notamment sur ses goûts de luxe). Et si elle prend parfois position contre son mari sur le plan politique, elle fait front à ses côtés.Nos confrères du NYT consacrent un long et savoureux portrait à la première dame. L’occasion d’en savoir plus sur sa vie à la Maison Blanche, sa vie de famille avec Donald et leur fils Barron, ses combats, son état d’esprit aussi. Car l’ancien mannequin se fait rare en interview. De là à l’imaginer bridée par son mari… certains ont voulu voir dans son attitude une attitude de soumission. Il n’en est rien. Sa veste à message « Je m’en fiche » a d’ailleurs donné le ton. On se souvient aussi de sa chemise à col lavallière (pussy bow en anglais)… comme un message de Donald Trump après ses propos sexistes. Qu’on se le dise, personne n’impose rien à Melania Trump.

Assane SEYE-Senegal7