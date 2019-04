Buteur contre le Slavia Prague (4-3), ce jeudi, Olivier Giroud (32 ans) comptabilise désormais 10 buts en Ligue Europa. L’attaquant de Chelsea est devenu le Français le plus prolifique sur une seule campagne européenne, égalant Just Fontaine en C1 en 1958-1959 et Nestor Combin en C2 en 1963-1964. Le champion du monde tricolore aura donc l’opportunité de faire mieux que ses deux illustres prédécesseurs lors des demi-finales contre l’Eintracht Francfort, les 2 et 9 mai prochains.