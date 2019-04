Ligue Europa – Le programme des demi-finales  

Petite soeur de la Ligue des Champions, la est une compétition encore plus longue et semée d’embuches que son aînée. Opposant elle aussi des équipes de haut niveau, celle-ci démarre en effet dès le mois de juillet pour certaines formations et offre bien souvent des cadeaux empoisonnés avec des déplacements particulièrement lointains. De ce fait, pour triompher, le vainqueur se doit d’avoir les nerfs solides pour tenir sa place jusque dans les derniers instants. En ce sens, arriver dans le dernier carré constitue déjà un parcours un parcours plus qu’honorable. Et ce jeudi, nous connaissons enfin les quatre équipes qui en ont été capables.

En effet, les quarts de finale de la Ligue Europa ont rendu leur verdict ce jeudi soir. Sortis vainqueurs de leurs double confrontation, ce sont bel et bien les anglais de et d’ qui viendront garnir un programme qui s’annoncent palpitant, accompnés des Allemands de Francfort et des Espagnols du . Chacune de ces équipes se présentera dans le dernier carré avec un seul et même objectif : atteindre la finale de cette 48ème édition de la C3, le 29 mai prochain.

Arsenal face à Valence, Chelsea à l’assaut de Francfort

Saliou Ndiaye