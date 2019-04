Affaire des 94 milliards : Les membres de la commission d’enquête parlementaire connus

Cheikh Seck aura comme rapporteur Dieh Mandiaye Bâ, la présidente de la Commission de l’Économie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Aymérou Gningue, le président de la Commission de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Équipement et des Transports, Nicolas Ndiaye, le président de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains, Seydou Diouf, le président de la Commission des Affaires étrangères, de l’Union africaine et des Sénégalais de l’extérieur, Papa Sagna Mbaye, et Me Djibril War, le chef de la délégation sénégalaise au Parlement Panafricain; sont les autres members de cette commission.

A signaler qu’aucun député de l’opposition ne fait partie de la Commission d’enquête parlementaire. À ce titre, précise le communiqué, «dans un souci d’équilibre et de transparence et en l’absence des représentants du Groupe parlementaire Liberté et Démocratie et des non-inscrits», il a été suggéré la vacance du poste de vice-président, en attendant la suite qui sera réservée à la saisine de ces groupes par le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse.

Par ailleurs, il a été demandé aux membres du bureau de la Commission d’enquête parlementaire de «procéder à la revue documentaire et de faire prendre les dispositions nécessaires afin de respecter les délais réglementaires de dépôt du rapport de la Commission au plus tard le 15 août 2019».