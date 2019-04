Air Sénégal Sa : Ibrahima Kane, nouveau directeur général

Ibrahima Kane est diplômé de l’Ecole polytechnique et Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Collège Génie Industriel à Paris en France. Il a également bénéficié de l’Executive leadership program au London Business School à Londres au Royaume-Uni. Il compte vingt années d’expérience professionnelle et de direction dans l’industrie agro-alimentaire et les mines en France, au Cameroun, en Côte-d’Ivoire, au Sénégal et en Mauritanie.

Il est Co-Fondateur et administrateur de la première unité industrielle Sénégalaise opérant un rayon laitier composé d’éleveurs traditionnels.

Le départ de Phillippe Bohn intervient après des remous au sein de la compagnie notamment au viveau du personnel navigant.

Adou FAYE lejecos