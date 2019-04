Blanchiment des dents : pas sans risque pour la santé

Envie d’avoir des dents plus blanches ? Attention au peroxyde d’hydrogène qui, selon une nouvelle étude américaine, pourrait dégrader la dentine.

Se faire blanchir les dents, c’est très à la mode : on veut des dents immaculées pour afficher un sourire de star, comme dans les publicités !

Oui mais voilà : selon une récente étude conduite par la Stockton University (aux États-Unis), le blanchiment dentaire pourrait s’avérer dangereux pour les dents et en particulier pour la dentine, un tissu calcifié qui se situe sous l’émail et qui recouvre la pulpe dentaire.

Les chercheurs américains ont découvert, grâce à divers expériences, que le peroxyde d’hydrogène (une substance souvent utilisée pour blanchir les dents) dégradait les protéines composant la dentine et surtout le collagène – on estime que la dentine se compose de 70 % de sels minéraux et de 30 % de collagène.

Une destruction progressive du collagène

« Nos travaux montrent que les procédés actuellement utilisés pour blanchir les dents détériorent progressivement le collagène qui compose la dentine ; nous ne savons pas encore si ce procédé est irréversible » précisent les scientifiques, qui ont présenté leurs travaux au dernier congrès annuel de la American Society for Biochemistry and Molecular Biology.

En France, une décision parue au Journal Officiel le 9 août 2013 statuait que « la mise sur le marché, la distribution, la fabrication, la détention en vue de la vente ou de la distribution […] de produits […] destinés à être utilisés sur la face externe des dents en vue de les blanchir ou de les éclaircir, et dont la concentration en peroxyde d’hydrogène est supérieure à 0,1 % et inférieure ou égale à 6 %, sont suspendues jusqu’à leur mise en conformité à la réglementation cosmétique qui leur est applicable ».

Bref, mieux vaut demander conseil à son dentiste avant de pousser la porte d’un « bar à sourire »…