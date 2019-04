Le journaliste Cheikh Yérim Seck ne s’attend pas à ce que le Président Macky Sall fasse un troisième mandat. Sur le plateau de l’émission face to face, le journaliste dit s’attendre plutôt à ce que le leader de l’Apr revienne en 2029. « On en a pas encore fini avec Macky Sall. Il est jeune et a encore un avenir politique. Je le vois plutôt terminer son second mandat et attendre la présidentielle de 2029 pour tenter de regagner le pouvoir », a dit Cheikh Yérim Seck.

IBRAHIMA/SENEGAL7