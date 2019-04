Promotion de la femme à la Patte d’Oie : 19 Millions alloués aux responsables de FEUNA

Les femmes de la commune de Patte d’Oie affichent le sourire. Après les communes de Cambérène, des Parcelles Assainies, c’était au tour des femmes engagées et unies pour l’avenir (FEUNA), de recevoir leurs financements. En effet, c’est 19 groupements qui ont partagé la rondelette somme de 19 millions de nos pauvres francs CFA. Un geste salué par les membres de cette organisation.

«Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer nos remerciements appuyés à l’endroit du ministre Mame Mbaye Niang, qui a eu la clairvoyance de mettre en place, le mouvement ‘Sénégal 2035’ dont la section féminine est le FEUNA. J’associe à ces remerciements, Youssou Niang, responsable politique dont la proximité avec les populations n’est plus à démontrer», a déclaré Adja Ngoné Mbengue, la coordonnatrice de FEUNA.

Selon elle, les bénéficiaires de ce financement sont armées de courage et de détermination et sont très motivées et engagées à développer la commune notamment, en matière de politique d’appui à l’automatisation économique des femmes qui dit-elle «est un volet important du plan Sénégal émergent (PSE)». «En effet, dans un contexte où le président de la République a affiché la généreuse ambition de réaliser un million d’emplois durant ce quinquennat en cours, nous ne pouvons que nous réjouir et nous féliciter de votre engagement à nos côtés. Car, cette enveloppe financière de 19 millions de F CFA que nous recevons aujourd’hui, va générer des sources de revenus pour les femmes de la commune de Patte d’Oie», a ajouté celle qui invite les femmes à faire preuve de rigueur pour dit-elle, «une gestion rationnelle et efficiente des financements alloués».